Ključni delovi obraćanja podeljeni su putem zvaničnog Instagram naloga predsednika:

"Želim svima da zahvalim i posebno sam srećan što smo ovde za 1. maj, na praznik rada, da slavimo budućnost rada, a ne nerada, budućnost onih koji žele da se bore za sebe, za svoje porodice i za svoju zemlju na najbolji mogući način – marljivošću, posvećenošću i radom.



Trening centar Mašinske škole „Pančevo“ je simbol vere u mlade naraštaje, dokaz našeg trajnog uverenja da znanje, veština i preduzimljivost mogu da menjaju sudbinu čitave zajednice. Ovde smo videli automehaničarske radionice opremljene savremenim dizalicama i dijagnostičkim alatima, bravarske radionice, kabinete za pneumatiku i hidrauliku i još mnogo toga.



Ovde svi mogu da savladaju najnovije tehnologije, jer teorijsko obrazovanje odavno nije dovoljno. Sve ovo služi da bi vas pripremilo za život u kojem će ovi mladi dečaci i devojke donositi odluke i sami birati svoj put. Moramo da naučimo sebe da menjamo, da bismo bili uspešniji i bolji.



Danas jasno vidimo budućnost koja nije apstraktna, nije daleka, već konkretna, opipljiva i izgrađena ljudskim rukama. Ovo su ogromne promene koje na najbrži i najbolji način menjaju našu Srbiju."

