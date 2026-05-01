Nakon obilaska i obraćanja javnosti, predsednik Vučić je objavio ključnu poruku sa događaja putem zvaničnog Instagram naloga:

"Za nas je, na kraju krajeva, najvažnije mir, stabilnost da odbranimo i sačuvamo, a onda zajednički svojim radom, napornim radom, uspećemo da guramo zemlju napred. Bez rada uspeha nema, bez rada napretka nema, i rad, ozbiljnost i odgovornost uvek su pobeđivali", poručio je Vučić.

Predsednik je podsetio na reči Mihajla Pupina "Znanje, to su zlatne lestvice kojima se ide u nebo, znanje je svetlost koja osvetljava naš put kroz život" i naglasio da danas namerno to govori u hramu znanja, gde se jasno vidi budućnost koja nije apstraktna, nije daleka, već je konkretna, opipljiva i izgrađena ljudskim rukama.

"Trening centar Mašinske škole Pančevo je simbol vere u mlade naraštaje, našeg trajnog uverenja da znanje, veština i preduzimljivost mogu da menjaju sudbinu čitave zajednice", kazao je predsednik.

Vučić je naveo da je duelno obrazovanje koje praktikuje Mašinska škola Pančevo, koja je jedna od najuspešnijih u Srbiji, pedagoški koncept koji služi kao most između učionice i privrede, između škole i preduzeća.

Dodao je da, kada učenik završava praktičnu nastavu u partnerskim kompanijama od Aldahre, CTF-a i Brosea, pre svega i sa Petrohemijom, gradi poverenje u sebe i gradi svoju mrežu i poslovni kontakt.

"Želim da zahvalim nemačkoj vladi, Vašoj ekselenciji Anke Konrad, KFW-u, ne samo za poklon pare, već i za brigu i za to što nas na neki način naterate da uložimo u prave stvari i u pravu opremu, za najpovoljnije kredite, pod najpovoljnijim mogućim uslovima i veoma sam srećan što ćemo imati još 50 miliona evra da uložimo baš u takve stvari koje najbrže, najtačnije i na najlepši način menjaju našu Srbiju", kazao je Vučić.

Predsednik je naglasio da je to ono što nam daje prednost u odnosu na druge. Otvaranju trening centra za dualno i celoživotno obrazovanje u Pančevu prisustvovali su i ministar prosvete Dejan Vuk Stanković, ministarka privrede Adrijana Mesarović, predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković, gradonačelnik Pančeva Aleksandar Stevanović, kao i predstavnici kompanija.

