Blokaderi su tokom 2025. godine imali oko 25 hiljada neprijavljenih skupova.

Tviteraš "Kristal Met Dejmon", ili Marko Marjanović, govorio je za lažovsku Novu S o sopstvenoj apsurdnoj akciji pozivanja policije zbog - štanda SNS-a na Dorćolu, kod Bajlonijeve pijace.

Vrhunac licemerja za svakog norlanog čoveka, jer ti isti blokaderi su mesecima maltretirali narod iliegalnim skupovima, i sad se ovaj genije setio da zove MUP zbog jednog štanda.

Štandovi SNS-a koji promovišu stranku uredno su prijavljeni.

Priča koju je tviteraš ispričao, a koja se svodi na to da nije dobio odgovore na svoja pitanja možda jeste, a možda nije istinita.

Boli, ipak, dvoličnost insistiranja na uredno prijavljenim skupovima, kada je on sam učestvovao na ko zna koliko neprijavljenih.