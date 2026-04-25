Predsednica Narodne skupštine Srbije, Ana Brnabić, danas je razgovarala sa građanima u Glogonjskom ritu.

-Danas sam u Glogonjskom ritu imala zadovoljstvo da razgovaram sa građanima i direktno od njih čujem sve ono što je njima važno. Šta je to što misle da radimo dobro, šta možemo da radimo još bolje, šta su njihovi prioriteti, šta ih brine... Nakon razgovora imali smo vremena za divno druženje i neformalniji razgovor, u kome su ljudi još otvoreniji i iskreniji. To je suština politike i cilj nas iz Srpske napredne stranke - briga o narodu, razumevanje njihovih problema. Tu smo da ih saslušamo, čujemo i razumemo i ne samo danas, već svakoga dana. Srbija - naša porodica! - poručila je Brnabić.