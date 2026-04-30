Predsednik Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se na pitanje novinara televizije N1 o nedavnom incidentu i grafitu koji, kako je navedeno, sadrži poruke nasilja usmerene ka starijim građanima. Govoreći pred medijima, Vučić je istakao da ne razume motive takvih poruka, ali i upozorio na, kako tvrdi, sve učestalije pokušaje produbljivanja podela u društvu.

On je naveo da ga posebno zabrinjava širenje međugeneracijskog sukoba i retorika koja, prema njegovim rečima, može dodatno podstaći napetosti među građanima. Predsednik je postavio pitanje zašto se u javnom prostoru sve češće pojavljuju sadržaji koji pozivaju na sukobe, kao i zbog čega se, kako tvrdi, promovišu akcije koje mogu imati elemente nasilja.

Poruke koje podižu tenzije

Vučić je tokom obraćanja rekao da nije jasno ko stoji iza spornih grafita i kakva je njihova namera, ali je ocenio da takve poruke ne doprinose stabilnosti društva. Prema njegovim rečima, svakodnevni incidenti, uključujući napade na političke štandove, dodatno komplikuju već napetu atmosferu.

Kako prenose domaći mediji, predsednik je ukazao i na medijsko izveštavanje o upadima u prostorije kol centara, konkretno pominjući slučaj u Kladovu. On je ocenio da se takvi događaji predstavljaju na način koji dodatno podiže tenzije, poredeći reakcije pojedinih medija sa senzacionalističkim pristupom.

Vučić je u tom kontekstu postavio pitanje šta je konkretno sporno u radu kol centara i zašto se, kako tvrdi, stvara negativna percepcija prema ljudima koji u njima rade.

Poziv na smirivanje sukoba

Predsednik Srbije je u svom obraćanju uputio apel svim akterima na političkoj i društvenoj sceni da smanje retoriku sukoba. Istakao je da odgovor na provokacije ne bi trebalo da bude dodatno podizanje tenzija, već smirivanje situacije.

„Ako jedni napadaju, ne znači da drugi moraju da uzvrate istom merom“, poručio je Vučić, naglašavajući da spiralno širenje konflikta može imati ozbiljne posledice po društvo u celini.

Prema njegovim rečima, potrebno je više odgovornosti u javnom govoru, kako od političkih aktera, tako i od medija. Kao predsednik, dodao je, smatra da je važno poslati poruku smirivanja i pozvati na uzdržanost.

Ova izjava dolazi u trenutku pojačanih političkih tenzija u zemlji, o čemu su izveštavali i međunarodni mediji poput Reutersa, ukazujući na rastuće podele u javnom diskursu. Analitičari ocenjuju da bi nastavak ovakve retorike mogao dodatno polarizovati društvo, dok pozivi na smirivanje mogu imati ključnu ulogu u sprečavanju eskalacije.

U širem kontekstu, pitanje odgovornosti za javni govor i političku komunikaciju ostaje jedno od ključnih tema u Srbiji, posebno u periodima pojačanih društvenih tenzija.