Posle godinu i po dana maltretiranja građana Srbije, jasno je na šta se svela politika blokadera - na nalepnice, blokade i prazne performanse.

Šačica ljudi svakodnevno blokira raskrsnice, pravi haos i izaziva bes građana, bez ikakvog konkretnog cilja ili rešenja.

"Studentski" protesti odavno to više nisu.

Studenata je sve manje, a sve više onih bez jasne ideje šta zapravo žele.

Zviždanje vozovima i slične besmislene akcije samo dodatno dovode u pitanje ozbiljnost njihovog delovanja.

Jedino pravo pitanje je: da li iko ozbiljan i razuman veruje da ovakvi postupci mogu doprineti boljitku naše države i našeg naroda?

