Najnovije istraživanje javnog mnjenja u Srbiji, koje je sprovela agencija Faktor plus, pokazuje jasnu prednost Srpske napredne stranke u odnosu na ostale političke aktere. Prema rezultatima, SNS bi osvojio 46,4 odsto glasova kada bi se izbori održali u ovom trenutku, dok bi tzv. studentska lista, povezana sa Vladanom Đokićem, imala podršku od 28,7 procenata.

Istraživanje je realizovano tokom aprila, na uzorku od 1.000 ispitanika, metodom terenskog anketiranja. Osim ove dve opcije, cenzus bi prešle još tri političke grupacije – proevropska opozicija sa 8,6 odsto, Socijalistička partija Srbije sa 5 procenata i lista doktora Branimira Nestorovića sa 3 odsto glasova.

SNS zadržava dominaciju, opozicija rasuta

Izvršni direktor agencije Faktor plus Vladimir Pejić izjavio je da je SNS, uprkos turbulentnom političkom periodu, uspela da očuva svoje biračko telo i zadrži status najjače političke snage.

Kako je naveo, rezultat od oko 46 procenata daje vladajućoj stranci realnu mogućnost da tokom kampanje dodatno učvrsti ili čak poveća podršku i obezbedi parlamentarnu većinu. Podsetio je i da je SNS sa socijalistima na lokalnim izborima osvojila oko 56 odsto glasova, što, prema njegovim rečima, objašnjava aktuelni rezultat.

Kada je reč o tzv. studentskoj listi, Pejić smatra da nije metodološki potpuno precizno meriti je kao klasičnu političku opciju, jer formalno ne postoji. Istakao je da su se za tu opciju u najvećoj meri opredelili građani koji su protiv vlasti, a ne nužno za određeni politički program ili ličnosti.

Šta to znači za izbore i šta sledi

Rezultati istraživanja ukazuju i na širu sliku političke scene. Proevropski blok ima šansu za bolji rezultat samo ukoliko nastupi zajedno, jer pojedinačno ostaje slab. Pejić je ocenio da je zajednički nastup praktično jedina realna opcija za ozbiljniji rezultat.

Socijalistička partija Srbije, sa oko 5 odsto podrške, beleži slabiji rezultat nego ranije, ali Pejić ističe da to nije neočekivano s obzirom na polarizaciju političke scene i unutrašnje izazove unutar stranke.

Sa druge strane, lista Branimira Nestorovića, i bez intenzivne kampanje, prelazi cenzus, što, prema njegovim rečima, pokazuje potencijal za rast uz veće medijsko prisustvo.

Ispod cenzusa trenutno su koalicija NADA, Srpska radikalna stranka, pokret Kreni-promeni i Zavetnici, što dodatno govori o fragmentaciji političke scene.

Kada je reč o izborima, čak 62 odsto ispitanika veruje da će oni biti održani do kraja godine, dok bi dve trećine građana izašlo na glasanje. Istovremeno, većina ispitanika smatra da bi izbori mogli samo delimično da smire političke tenzije u zemlji.

U celini, istraživanje pokazuje da Srbija ulazi u izbornu godinu sa izraženom polarizacijom, stabilnom pozicijom vlasti i opozicijom koja još traži način da objedini i jasno definiše svoju političku ponudu.