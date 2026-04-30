Kako je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, izbori u Srbiji održaće se u naredna dva, ili u narednih šest meseci, a na ulicama se nalaze štandovi Srpske napredne stranke.

Blokaderi zadojeni mržnjom ne pale prostorije SNS-a kao što su to radili pre par meseci, ali zato burno reaguju na štandove, neretko pokazivanjem srednjeg prsta i vređanjem.

Snimak do koga je došao Alo! a koji se vrti društvenim mrežama prikazuje jednog mladog čoveka, najverovatnije maloletnika kako pokazuje dva srednja prsta i drži se u predelu međunožja u pravcu jednog od štandova.

On je, na žalost, poprimio negativan obrazac ponašanja od roditelja ili okruženja, i sada ga praktikuje kao da je takav postupak usred bela dana, na ulici punoj ljudi, nešto normalno i pohvalno.

Ovo je tekovina blokaderske borbe. Ovo je sunovrat u koji nas vode. Ovo je njihova moralna vertikala kojom misle da ustroje društvo u budućnosti.

Narode, pamet u glavu!