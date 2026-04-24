Predsednica Skupštine Ana Brnabić odgovorila je evropskom poslaniku Toninu Piculi.

-Ovaj čovek ne zna više šta bi sa sobom od mržnje prema Aleksandru Vučiću i Srbiji. U njegovoj zemlji, članici EU, pola miliona ljudi skandira ustaški pozdrav "Za dom spremni", zahvaljujući takvim izlivima mržnje, podržanim od strane državnog rukovodstva, napada se pravoslavna crkva Preobraženja Gospodnjeg u Zagrebu, na zvanično organizovanom dočeku njihove reprezentacije peva se "stići će vas naša ruka i u Srbiji", četiri godine ta zemlja ne dozvoljava predsedniku Srbije da poseti Jasenovac kao mesto najvećeg i najmonstruoznijeg stradanja srpskog naroda, prave vojni savez sa Tiranom i Prištinom, direktno podržavaju blokaderski pokret u Srbiji jer im je u deklarisanom strateškom interesu da "Vučić ne bude na čelu Srbije" - i na sve to, on bez trunke stida izjavi da je "Vučićev režim glavni izvor nestabilnosti u Srbiji i regionu"?!? Ono što Picula hoće da kaže je da bi Srbija bila "stabilna i dobra" kada bi političar Đokić i blokaderi došli na vlast - stabilno slaba i poslušno dobra. Takvu Srbiju priželjkuje Picula, a ne ovu u kojoj mu je najveća zamerka na račun našeg predsednika to što vodi prosrpsku politiku - napisala je Brnabić na Iksu.

