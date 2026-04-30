Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće u petak, 1. maja otvaranju trening centra za dualno i celoživotno obrazovanje pri Mašinskoj školi "Pančevo", saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Ceremonija otvaranja počeće u 10 časova u ulici Braće Jovanovića 103a u Pančevu.

Podsetimo, predsednik će danas gostovati u Nacionalnom dnevniku na televiziji Pink, sa početkom u 18.30 časova.

Vučić je danas obišao je danas Državni data centar u Kragujevcu, gde je prisustvovao puštanju u rad novih modula data centra, novog superkompjutera i solarnih panela u Kragujevcu.

