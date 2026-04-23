Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić objavila je na svom TikTok nalogu montirani video-snimak na kojem su prikazani momenti iz skupštinskih sednica u kojima se, prema njenoj objavi, vidi ponašanje poslanika Miloša Parandilovića tokom radnog vremena.

U opisu videa Brnabić je oštro kritikovala njegov rad, navodeći da “spavaju kao bebe, platu uzimaju, a Skupštinu ne poštuju”, aludirajući na, kako tvrdi, učestalo odsustvo i neaktivnost u parlamentu.

Na snimku se mogu čuti i brojni komentari upućeni Parandiloviću iz skupštinske sale, među kojima su i ironične opaske o njegovom prisustvu i radu. U jednom trenutku čuje se:

– Dobro jutro, gospodine Parandiloviću. Drago nam je što ste nam se pridružili u ove rane jutarnje časove. Nadam se da ste se naspavali i odmorili.

U drugom delu snimka navodi se da je, prema tim tvrdnjama, u toku dana radio svega kratko vreme, uz kritiku da ipak prima punu platu.

Pojedini komentari idu i dalje, pa se može čuti i poređenje sa bebom zbog navodnog spavanja, kao i zamerke na račun njegovog ponašanja tokom sednica.

Video uključuje i tvrdnje o ranijim incidentima, gde se pominju situacije sa tribina i političkih skupova, uz optužbe za neprimereno ponašanje, što je dodatno pojačalo pažnju javnosti.

Ova objava izazvala je burne reakcije na društvenim mrežama, gde se vodi polemika o ponašanju narodnih poslanika i odgovornosti prema funkciji koju obavljaju.