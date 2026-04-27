Ideolog blokadera Dušan Teodorović ponovo je na blokaderskoj televiziji izvređao predsednika Srbije Aleksandra Vučića, te narod koji ga podržava nazvao prostitutkama.

-Nisam neuropsihijatar, ali sam već nekoliko puta prozivao Udruženje neuropsihijatara Srbije, zašto ne izađu pred građane sa ocenom mentalnog stanja Aleksandra Vučića, poštujući njegovu privatnost, ali građanima bi bilo bitno samo mišljenje da li je u stanju ili nije da obavlja predsedničku dužnost. Voleo bih to da čujem, uz poštovanje da se ne ulazi u detalje. Mi jednog čoveka koji očigledno ima određene psihičke probleme, ali mislim da je Srbija na prekretnici kada mora da donese jednu istorijsku ulogu. Ili ćemo da odemo na zapad, ili ćemo da odemo na istok. Zapad znači članostvo u EU, uz to ide i članstvo NATO paktu kao 28 ostalih članova Evrope. To je moj stav koji ja godinama zagovaram. Bez toga će Srbija da propadne - rekao je on.

Kao da nije bilo dovoljno uvreda, ideolog blokadera bez srama se obrušio na većinu stanovišta Srbije, odnosno narod koji podržava politiku predsednika Srbije.

-Aleksandar Vučić da bi opstao na vlasti, ovo je možda žestoko što ću da kažem, on kao da odlazi u deo grada gde su prostitutke i javne kuće. Da bi imao ljude na svom mitingu, on to plaća. Plaća našim novcem, autobuse, sendviče, dnevnice u kešu, da bi oni tapšali i rekli "Volimo te, Aco Srbine". Da li bi otišao u taj kvart ili ovo, to je ista stvar "platiću vam za ljubav" - naveo je Teodorović bet trunke stida.