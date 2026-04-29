Kaže Ćuta: "Neću više da ostavljam svoj broj telefona, nijednom me blokaderi studenti nisu pozvali." Kaže Miloš Jovanović: "Ja ne očekujem da studenti prikažu svoj program, tako da, kako da onda idem sa njima na listu, kako da pravimo neku zajedničku priču kada oni neće pokazati svoj program?" Kaže Zdravko Ponoš: "Ne treba više da ih molimo, to je završena priča, nećemo sa njima." I u pravu su. U pravu je ovaj deo parlamentarne opozicije, kada kritikuje blokadere studente – ocenjuje politički analitičar Uroš Piper.

Međutim, u pravu je i druga strana:

- Kažu blokaderi studenti, ovim opozicionarima: "Vi ste nesposobni, četrnaest godina nijednu opoziciju, nijednu opštinu niste uspeli da osvojite, lenji ste, ne obilazite građane, povucite se." I u pravu su i blokaderi sa svoje strane. Znači, i jedni i drugi su u pravu.

Piper objašnjava šta se krije iza međusobnih optužbi.

- I jedni i drugi su u pravu, zato što ni blokaderi, ni sadašnja parlamentarna opozicija ne predstavljaju bilo kakvu snagu, niti bilo šta dobro na političkoj sceni Srbije – ističe Piper.

Dodaje da se nada da neće doći do fizičkih sukoba između njih:

- Da neće biti povređenih, ne daj Bože nastradalih, jer sve ide u tom pravcu. Oni neka se politički razračunavaju, samo nek sve bude mirno. A građani Srbije će i jedne i druge poslati na smetlište političke istorije.