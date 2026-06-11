Čuli smo sinoć vedetu Jelenu Obućinu, veliku novinarku, koja kaže: ona je pričala sa ljudima iz opozicije, sa ljudima sa fakulteta, nisu to više isti studenti, nisu to više isti blokaderi kao što su bili nekada i razočaranje je kod njih nastupilo - započinje analitičar Uroš Piper.

- Ono što ovde još više zabrinjava je ta sprega koju vidimo. Mi vidimo da Jelena Obućina govori kako je ona razgovarala sa predstavnicima blokadera, kako je ona razgovarala sa ljudima iz opozicije. Da li to znači da oni na dnevnom nivou prave planove? Da li se gosti na N1 i Nova S dogovaraju isto tako sa opozicijom i sa blokaderima? Da li se nedeljni planovi ,medijski, nastupanja, protesta, aktivnosti, blokada, isto tako prave? Mnogo je otvorenih pitanja, mnogo - ističe on.

- Ono što gledamo posljednjih 18 meseci je pokušaj obojene revolucije. Sada vidimo i neka priznanja, ko s kim i kako komunicira, kakve planove pravi. Videćemo, slede izbori, sledi volja naroda, sledi odluka naroda, a nadam se, kada se situacija u potpunosti sredi i kada narod bude rekao svoje, da ćemo imati i tužilaštvo koje će sve ovakve stvari do kraja ispitati i doneti odluke - zaključuje Piper.