Ništa istraživanja, ništa fokus grupe. Na kraju, koliko god da se pravio pametan i koliko god se trudio da pokaže lažni optimizam, večiti doktorant Boban Stojanović se razotkrio, započinje analitičar Uroš Piper.

- Rekao je, istraživanje i fokus grupe - da vam prevedem - pokazuju da studensko-blokaderska lista gubi izbore. I to jeste tako. Oni su na nekih 27-29%, što je impozantan rezultat, i oni će time zameniti sadašnju opoziciju u parlamentu, ali neće osvojiti vlast. I to je Boban Stojanović ovde priznao. Pored svog glumatanja, pored lažnog optimizma, koji ima svoju funkciju i reći ću vam zašto ima svoju funkciju, on je ovde na kraju rekao da nikakva istraživanja i nikakve fokus grupe ne pokazuju da SNS i Aleksandar Vučić gube izbore - ističe on.

- E sad, on u nastavku ovog razgovora za neki opskurni portal kaže da su navodno studenti na 50-55%. Zašto on, a ovde se izlanuo pa je priznao stvarno na koliko su i da nema istraživanja koje pokazuju da mogu da dobiju izbore, zašto on ipak gura taj narativ? A gura ga iz dva razloga. I to su sledeći razlozi - objašnjava analitičar.

- Prvi je, zašto bi neki birač koji nije za Vučića danas glasao za Đokićevu listu, a ne bi glasao, na primer, ideološki za neku partiju opozicije levo ili desno orijentisanu. Proevropski ili antievropski orijentisanu. Pa samo ako ih ubedite da ta partija ima 50%, studentsko-blokaderska partija koja će izaći na izbore, lista. To je jedini način zašto će on glasati, opozicioni birač, za takvu listu, verujući da može da pobeđi. I zato ljudi poput Bobana Stojanovića guraju takvu priču. I to je, da kažem, benigniji razlog.

- Oni koji je mnogo opasniji razlog je stvaranje atmosfere, lažne, iako znaju, pošto se izlanuo ovde rekao je da nikakva istraživanja i fokus grupe ne pokazuju da blokaderska lista može pobedi, stvaranje atmosfere da oni imaju 50% i onda u izbornoj večeri, kada dođu pravi rezultati i kada se pokaže da imaju, na primer, 28 ili 29%, pozovu ljude na ulicu, pozovu ljude na haos, pokušaju puč, pokušaju revoluciju. Naravno, oni to neće uspeti. Ali je već sama pomisao da tako nešto pripremaju monstruozna. U svakom slučaju, Bobane, hvala ti, otkrio si ono što sami svi znamo, ali bar mi smo to sad čuli iz tvojih usta - zaključuje Piper.