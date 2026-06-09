Pitanje Kosova i Metohije i dalje je jedna od najvažnijih političkih tema u Srbiji, a stavovi političkih lidera o ovom pitanju često izazivaju veliku pažnju javnosti. Predsednik Srpske radikalne stranke dr Vojislav Šešelj govorio je o odnosu Srbije prema Kosovu, evropskim integracijama i Briselskom sporazumu, poručivši da Srbija, prema njegovom mišljenju, ne bi smela da prizna nezavisnost Kosova ni po cenu odustajanja od članstva u Evropskoj uniji. U emisiji „Puls“ na TV B92 izneo je i stav da bi nastavak dijaloga sa Prištinom trebalo usloviti formiranjem Zajednice srpskih opština, ocenjujući da ključne obaveze prema Srbima još nisu ispunjene.

"Recite Zapadu da Srbija nikada neće priznati nezavisnost Kosova, čak i ako svet propadne. Sigurno nas neće primiti u Evropsku uniju dok Srbija ne prizna Kosovo. Svi u Srbiji to treba jednom za svagda da zapamte. I nećemo nikuda stići sa Kosovom kao ravnopravnom državom. Ovde ne zastupam stav države Srbije, već stav SRS i moj lični. I on je u mnogo čemu disonantan sa zvaničnim stavovima Srbije, jer je Srbija, po mom mišljenju, previše popustljiva. Pristao bih da nastavim pregovore sa secesionističkom vladom na Kosovu tek kada se formira Zajednica srpskih opština. Zbog dva paketa Briselskih sporazuma, sve što koristi Albancima je ispunjeno, dok ono što koristi Srbima nije ni dotaknuto.

A ključna stvar koja koristi Srbima je formiranje Zajednice srpskih opština. I koja je svrha razgovora dok se ne formira ta Zajednica srpskih opština?"