Veoma je frustrirajuće kada shvatite da ste na put poneli pogrešan adapter za punjač mobilnog telefona.

Iako pauza od tehnologije može biti korisna za mentalno zdravlje, većina nas se oslanja na telefon za fotografisanje, pronalaženje restorana, organizaciju aktivnosti i kontakt sa bližnjima.

Ako stignete u hotel umorni i shvatite da nemate odgovarajući punjač – nema razloga za paniku. Jedna stjuardesa otkrila je praktično rešenje koje vam omogućava da napunite telefon bez odlaska na recepciju i kupovine preskupog adaptera.

Ester Sturus radi kao stjuardesa od 2019. godine i letela je za kompanije TUI i KLM. Objavljuje korisne savete za putovanja na Tim Toku.

U jednom od svojih najpopularnijih videa, ova 24-godišnjakinja podelila je šest trikova koje koristi u hotelima. „Pokvario vam se univerzalni adapter? Iskoristite USB kabl i napunite telefon preko televizora“, savetuje ona.

Dodala je i: „Ovo je izuzetno korisno ako ste zaboravili ili izgubili adapter za utičnicu.“

Među ostalim trikovima koje je podelila su i sledeći: iskoristite ofinger da zatvorite razmak između zavesa, stavite daljinski upravljač u kapu za tuširanje kako biste izbegli bakterije, i ubacite cipelu u sef ili ormarić kako ne biste zaboravili vredne stvari.

Takođe je otkrila da možete koristiti bilo koju karticu da aktivirate struju ili klima-uređaj u hotelskoj sobi, piše Mirror.