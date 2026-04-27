Generalov sin Darko Mladić kaže da ne očekuje odgovor do kraja ove sedmice, ali se nada da će tribunal poštovati pravila koje je letos uspostavio i da će njegov otac do tad da izdrži.
"Danas sam se se kratko, nekoliko minuta čuo sa ocem, on je i dalje istog stanja, jedva priča. Taj razgovor nije mogao ni da traje nešto puno zato što on ne može da govori, nemamo još ništa povratno i mislim da ni nećemo imati verovatno do kraja ove nedelje što se tiče Suda i onoga o čemu će oni da odlučuju, tako da u ovom trenutku sve je isto još uvek", rekao je Mladić i dodao:
" Meni je najspornija u svemu tome činjenica da Sud mora da se uveri da neko osuđen umire da bi ga pustio, i da to tako eksplicitno kaže, ja mislim da je to uskraćivanje prava na lečenje i na neki način smrtna kazna, tako da ako u ovom slučaju sada moj otac ne bude hitno pušten – on verovatno već i neće moći da bude izlečen", prenosi RTRS.
