-Imala sam priliku da u njegovom prisustvu obiđem naučno-istraživački centar i laboratorije u kojima se razvijaju visokotehnološki najinovativniji proizvodi na svetu. HBIS predstavlja jednog od najvažnijih strateških partnera u našoj zemlji koji je od izuzetnog značaja za našu zemlju i za naše Smederevo. Da nije čeličnog prijateljstva, pre svega između naših predsednika, da predsednik Si nije uvažio ličnu molbu predsednika Vučića, ovako strateški značajne investicije u Srbiji ne bi bilo. Hvala vam, dragi prijatelji, na izuzetnom gostoprimstvu i na svemu što planirate u narednom periodu. Posebno cenim vaše razvojne planove u vezi sa našom zemljom i nameru da dalje širite poslovanje u Srbiji! Živeo predsednik Aleksandar Vučić! Živeo predsednik Si Đinping- navela je ministarka na Instagramu.

Ministarka se obratila i na Konferenciji provincija Hebej- Srbija o saradnji i povezivanju.

-Beskrajno hvala našim čeličnim prijateljima na prilici da danas razgovaramo o unapređenju naše saradnje, posebno o potencijalima plasmana srpskih vina i drugih srpskih proizvoda. Posebna zahvalnost političkim rukovodstvu provincije Hebej i kompanije HBIS na bratskom dočeku i ukazanoj pažnji. Prijateljstvo i partnerstvo Srbije i Kine postalo je vanvremenska kategorija, zasnovana na prijateljskom odnosu dva lidera, predsednika Aleksansra Vučića i predsednika Si Đinpinga. Danas vidimo partnerstvo sa provincijom Hebej kao saradnju na svim nivoima i u svim granama, započetu kroz poslovanje kompanije HBIS. Ta saradnja nije kratkoročna već zasnovana na odgovornosti. I zato danas ne govorimo samo o brojevima. Govorimo o prijateljstvu koje će odrediti naš dugoročni zajednički razvoj. Uz naša dva lidera, sanjamo velike snove koje jedni s drugima ostvarujemo! Živelo srpsko-kinesko prijateljstvo- stoji na Instagramu.

Tokom radne posete NR Kini, guverner provincije Hebej, Džengpu primio je ministarku Mesarović i uzvratio srdačnu posetu samo mesec dana nakon posete srpskoj prestonici.

-Posebna je čast da nakon samo mesec dana od razgovora predsednika Vučića i guvernera Dženpua u Beogradu, posetim provinciju koja broji 73 miliona stanovnika i koja je jedan od ekonomskih giganata u Narodnoj Republici Kini, poznata po jakoj industriji i naprednim tehnologijama. Imala sam izuzetno sadržajan i konstruktivan sastanak i već se realizuju konkretni dogovori postignuti u Beogradu. Nakon današnjeg razgovora sa guvernerom očekujemo produbljivanje naše spoljno-trgovinske razmene i promociju naših proizvoda na ovom velikom tržištu. Imala sam čast da prezentujem i pet srpskih vinarija koje su deo delegacije Republike Srbije i na taj način približim srpska vina koja su na kineskom tržištu apsolutno konkurentna, i po ceni i kvalitetu. Konstruktivan razgovor nakon kog sasvim izvesno očekujemo povećanje spoljno-trgovinske razmene Srbije i ove provincije i direktno učešće rukovodstva ove provincije u promociji naših prehrambenih i poljoprivrednih proizvoda na ovom velikom tržištu. Jedan od imperativa ove posete Kini, koji nam je postavio naš predsednik gospodin Vučić, jeste privlačenje novih investicija i otvaranje novih radnih mesta. Potpuno je izvesno da ćemo i na tom polju ostvariti konkretne rezultate. Svi ovi benefiti saradnje sa Narodnom Republikom Kinom rezultat su ličnih odnosa dva lidera, dva predsednika pod čijom državničkom ulogom naše dve zemlje stvaraju zajednicu sa zajedničkom budućnosti u novoj eri- navela je.

