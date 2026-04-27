Iz ove stranke na konsultacije kod predsednika Vučića došao je predsednik SPO-a Aleksandar Cvetković sa saradnicima.

Posle konsultacija sa delegacijom SPO-a Vučić će se danas sastati i sa predstavnicima Srpske radikalne stranke.

Predsednik Vučić počeo je konsultacije sa predstavnicima stranaka 3. aprila, a do sada se sastao sa predstavnicima Pokreta socijalista, Saveza vojvođanskih Mađara, Stranke pravde i pomirenja, Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije - Solidarnost i pravda (PUPS) i Mi - glas iz naroda.

Vučić je održao konsultacije i sa predstavnicima Socijaldemokratske partije Srbije, Socijalističke partije Srbiije, Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, sa predstavnicima Srpske napredne stranke, Udruženih sindikata Srbije Sloga, Jedinstvene Srbije, Zeleni Srbije, Ruske stranke.

Predsednik je razgovarao i sa predstavnicima Narodne stranke, Alternative za promene, Ujedinjene seljačke stranke i stranke Pokret snaga Srbije - BK.

Teme konsultacija su vanredni parlamentarni izbori i postupanje Srbije u složenim međunarodnim okolnostima na bezbednosnom i energetskom planu.