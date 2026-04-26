"Najsnažnije osuđujem oružani napad na predsednika SAD Donalda Trampa i njegovu porodicu. Vest o pucnjavi u Beloj kući primio sam sa velikom zabrinutošću, ali i olakšanjem, jer su predsednik Tramp i druge visoke zvanice i prisutni novinari nepovređeni. Političko nasilje predstavlja kukavičluk u najgorem obliku, koji razara svaku državu i dovodi do još dubljih podela", napisao je Vučić na društvenoj mreži X.

Istakao je da posebno zabrinjava činjenica da su ovom incidentu već prethodila dva napada na predsednika Trampa, što, kako kaže, mora da bude ozbiljno shvaćeno kao jasno upozorenje, jer se otvara pitanje kakvu poruku ovakvi činovi šalju.

"Svet se već suočava sa previše nasilja i zato Srbija snažno osuđuje svaki njegov oblik, zalažući se za dijalog kao temelj svake istinske demokratije i jedini održiv put ka rešavanju nesuglasica", poručio je Vučić.

Na godišnjoj večeri Udruženja dopisnika Bele kuće, kojoj je tokom protekle večeri prisustvovao američki predsednik Donald Tramp, naoružani muškarac koji je identifikovan kao Kol Tomas Alen (31) ispalio je više hitaca, nakon čega su svi prisutni evakuisani a u pucnjavi niko nije povređen.

Osumnjičeni za pucnjavu u hotelu "Hilton" u Vašingtonu, tokom održavanja svečane večere Udruženja dopisnika Bele kuće kojoj je prisustvovao američki predsednik Donald Tramp, priznao je vlastima da su mu mete bili Trampovi zvaničnici, saopštili su izvori koji su upoznati sa istragom.