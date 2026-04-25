Nesvakidašnji prizor iz šume kod Čortanovaca na Fruškoj gori uznemirio je javnost i pokrenuo lavinu pitanja na društvenim mrežama. Snimak koji se pojavio na internetu prikazuje duboku, pravilno oblikovanu jamu koja vodi pravo u mrak – i niko ne zna ko ju je napravio niti zašto.

Autor snimka, vidno zbunjen, upozorio je sve koji naiđu na ovo mesto da budu oprezni.

– Sve znam, ali za ovo nemam objašnjenje – naveo je.

Jama duboka 20 metara

Prema njegovoj proceni, otvor se spušta čak oko 20 metara u dubinu. Ono što dodatno zbunjuje jeste način na koji je rupa iskopana – pravilno, ali bez jasne logike i bez ikakvog obezbeđenja.

– Nema bunara, nema vode… nema nikakvog smisla. Kao da je neko samo kopao i ostavio – navodi se u opisu.

Autor je dodao da je mesto obeležio, ali je svima poručio jedno: „Ne prilazi!“

Merdevine koje vode u mrak

Najjeziviji deo prizora su merdevine koje se spuštaju jedna za drugom duboko u ambis, sugerišući da je neko silazio dole – ili planira da se vrati.

Pored glavnog otvora, postoji i bočni ulaz, gde su u zemlji jasno urezane stepenice koje vode ka istom sistemu merdevina u dubini.

Teorije i strah

Internet je eksplodirao od komentara. Neki veruju da je reč o potrazi za skrivenim blagom, drugi sumnjaju na improvizovano sklonište ili čak neku vrstu tajnog prolaza.

Ipak, ono što najviše brine jeste činjenica da je rupa potpuno nezaštićena, usred šume kojom prolaze izletnici i životinje.

Opasnost bez odgovora

Za sada nema zvaničnih informacija ko stoji iza ovog „rudarskog poduhvata“, niti šta se zapravo krije ispod zemlje kod Čortanovaca.

Jedno je sigurno – misterija koja se otvorila usred šume mogla bi biti mnogo opasnija nego što na prvi pogled deluje.