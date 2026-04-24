Kako je došlo do sudara Lamborghini Huracana i pikapa

Prema dostupnim informacijama, kubanski preduzetnik Ramon Ferer tražio je parking mesto u svom crnom Lamborghini Huracanu kada se iza ugla pojavio modifikovani pikap Chevrolet Silverado.

Vozilo je imalo podignuto vešanje, zbog čega je kabina bila znatno viša nego kod standardnih vozila. Pretpostavlja se da vozač pikapa, žena koja je upravljala vozilom, nije mogla da vidi niski sportski automobil ispred sebe.

Pikap se popeo na Lamborghini – velika materijalna šteta

U trenutku sudara, pikap je praktično prešao preko prednjeg dela Lamborghinija, nanevši ozbiljnu materijalnu štetu luksuznom vozilu.

Na snimku koji se brzo proširio društvenim mrežama vidi se vozačica kako izlazi iz pikapa i u šoku hvata za glavu kada shvata šta se dogodilo.

Prema prvim informacijama, u ovoj nesreći na parkingu nije bilo povređenih.

Video sudara postao viralan na društvenim mrežama

Ramon Ferer, vlasnik oštećenog automobila, podelio je više video snimaka incidenta na svojim profilima, gde je Lamborghini ranije opisao kao „automobil iz snova“.

Nakon nezgode, Ferer je poručio:

„Danas sam se ponovo rodio. Hvala Bogu na još jednom danu i još jednoj šansi. Materijalne stvari nisu važne – zdravlje je najvažnije. Ništa nas ne zaustavlja.“