(Autor: Tanja Kovačević)

Ono što sam ja godinama govorila i na šta sam upozoravala kada je u pitanju rektor Đokić to danas govori i prorektor Ratko Ristić. To me raduje, jer sve ono o čemu sam ja govorila nikada nije demantovano. Lično, protiv Đokića nemam ništa protiv. Meni je čak njega žao jer sam videla da on ne ume da se prekrsti, kaže profesorka Medicinskog fakulteta Valentina Arsić Arsenijević.

Gostujući u našoj emisiji „U ringu“ osvrnula se i na politički angažaman Vladana Đokića:

- On u ovom trenutku gubi osećaj realnosti. Ne možete vi biti protiv države čiji ste službenik. On je službenik države Srbije na poziciji rektora.

PALE SU SVE MASKE

Profesorka Medicinskog fakulteta naglašava da su oni koji rade u državnom sektoru službenici države Srbije i da ih sve finansiraju građani države Srbije.

- I sve što radimo, a što nije u interesu građana države Srbije, mislim da mora da se sankcioniše. Pale su maske, mnogi zaposleni su videli tu kontradiktornost. Vi se kao borite da rade ustanove u državi Srbiji, a onda blokirate obične građane da odu od mesta A do mesta B. To nije bilo logično. Ili blokirate svoje kolege da polažu ispite. Znate, to je potpuno nehumano – ocenila je profesorka gostujući „U ringu“ .

A NA PLENUMU HAOS

Dodaje da je većina njenih studenta iz unutrašnjosti. Da ti mladi ljudi i njihove porodice plaćaju stanovanje u Beogradu, i kako kaže mesecima su ih blokaderi držali u neizvestnosti.

- Prisustvovala sam tim plenumima i slušala tu decu sa koliko su očaja postavljali pitanja svojim kolegama. Meni je zaista bilo strašno to što će ti mladi ljudi sutra biti kolege. Možda će jedni drugima spasavati živote, vi ne znate šta nosi dan i noć – navodi Arsić Arsenijević.

Prema njenim rečima to je bio strašan period:

- Sociolozi, psiholozi, možda i psihijatri imaće puno posla da naprave analizu: da daju objašnjenje kako je bilo moguće da se desi nešto što je toliko nelogično i kontraproduktivno.

Arsić Arsenijević dodaje da ne samo što je zatvorio Univerzitet, Đokić je sve radio kako bi osigurao blokade.

- Kod nas su dolazili njegovi advokati da nam objasne kako da započnemo i održimo taj štrajk. Dve advokatice je on slao na naš fakultet da pomognu da se ta blokada produži u vidu štrajka. A pritom, on proziva državu da država vrši atak na univerzitet. E to vam spin – ističe profesorka.

