"Ursula fon der Lajen je rekla da je REM uslov za napredak Srbije u pregovorima sa EU. Zašto baš akcenat na REM?", pitao je voditelj Nove.

"Dakle, oni ne mogu da kažu njemu: 'Ej, ugasi Informer i Alo'. Ali mogu da traže institucionalno rešenje kroz jedno funkcionalno regulatorno telo za elektronske medije koje može da napravi ozbiljne pomake na medijskoj sceni tako što će kažnjavati one medije, elektronske medije koji svakodnevno, svakog sata krše i i Božije i zemaljske zakone i zakone struke", ocenio je Nedim Sejdinović, blokaderski propagandista.

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