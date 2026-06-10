Premijer Hrvatske Andrej Plenković potpisaće sutra u Berlinu sporazum o kupovini 44 tenka "leopard".

Hrvatska kupuje naoružanje i od Francuske. Potpisan je ugovor o nabavi 18 samohodnih haubica "cezar MK2", prenosi RT Balkan.

Premijer Plenković juče je u Parizu razgovarao s francuskim predsednikom Emanuelom Makronom. Potpisan je akcioni plan strateškog partnerstva, ugovori za nabavku samohodnih haubica "cezar" i pismo o namerama o modernizaciji aviona "rafal".

Podsetimo, Hrvatska će pored nabavke 18 novih samohodnih haubica "cezar" od Francuske, modernizovati i 14 postojećih nemačkih "pancir" haubica koje je kupila 2014. godine.