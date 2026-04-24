Druga etapa jubilarne 20. Međunarodne biciklističke trke Beograd–Banjaluka, od Obrenovca do Zvornika, donela je najsnažniju sliku ovogodišnjeg izdanja - spoj sporta i jasne poruke jedinstva.

Najduža etapa trke startovala je u Obrenovcu, gde su takmičari, nakon tri revijalna kruga kroz centar grada, krenuli preko Šapca, prema Pavlovića mostu - mestu koje je ove godine bilo u fokusu javnosti.

Upravo na Pavlovića mostu dogodio se trenutak koji ovu trku izdvaja od svih drugih u regionu. Biciklistički karavan prešao je granicu između Srbije i Republike Srpske bez zaustavljanja, u punom tempu trke, šaljući snažnu i nedvosmislenu poruku - da granice postoje administrativno, ali ne i suštinski kada je reč o narodu sa obe strane Drine.

Upravo u toku trajanja druge etape, gradonačelnik Zvornika Bojan Ivanović i predsednik gradske opštine Obrenovac dr Miloš Peković simbolično su razmenili zastave Srbije i Republike Srpske i zajedno prešli most bez zaustavljanja u pratnji direktora trke Vladimira Kuvalje.

Iako je takmičarski aspekt i dalje u prvom planu, trka Beograd - Banjaluka već godinama prevazilazi okvire sporta.

Od svog osnivanja 2007. godine izrasla je u događaj koji okuplja desetine zemalja, stotine takmičara i stotine hiljada gledalaca duž trase.

Sa sloganom „Narodna trka – Srbija i Srpska zajedno“, ova manifestacija danas predstavlja jedan od najprepoznatljivijih sportskih događaja, dok će ove godine ostati zabeleženo prijateljstvo Zvornika i Obrenovca - tačnije Srbije i Republike Srpske. Još jednom je dokazano da Drina ne razdvaja već spaja.