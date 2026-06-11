Banjalučka policija intenzivno traga za neodgovornim pojedincem koji je u kontejner u naselju Lauš odbacio ručni raketni bacač „Zolju“, koja se aktivirala u kamionu „Čistoće“.

U PU Banjaluka navode da, pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci, preduzimaju mere i radnje u cilju rasvetljavanja krivičnih dela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija, kao i otkrivanja počinioca.

Podsećaju da je radnik „Čistoće“ prijavio da je prilikom pražnjenja kontejnera došlo do aktiviranja nepoznate minsko-eksplozivne naprave u kamionu za odvoz komunalnog otpada.

U kamionu na Laušu eksplodirala „Zolja“!

„Na lice mesta izašli su policijski službenici i službenici Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske, a izvršenim uviđajem utvrđeno je da je u unutrašnjosti kamiona za odvoz otpada došlo do aktiviranja minsko-eksplozivnog sredstva RBR M80 ‘Zolja’, koje je bilo odbačeno u kontejner za odlaganje kućnog otpada. Usled eksplozije došlo je do oštećenja unutrašnjosti transportnog dela kamiona“, navode u PU Banjaluka.

Policija apeluje na građane da se ponašaju odgovorno, te da oružje ili minsko-eksplozivna sredstva ne ostavljaju na javnim mestima, već da pozovu nadležnu policijsku stanicu ili Republičku upravu civilne zaštite Republike Srpske, kako bi se ista bezbedno uklonila.



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