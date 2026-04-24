Australijska psihološkinja, novinarka i publicistkinja hrvatskog porekla Ina Vukić još 2012. godine objavila je oštar tekst o hrvatskom novinaru Domagoju Margetiću, u kojem je kritikovala njegove javne nastupe i izjave koje su izazvale burne reakcije.

Povod za ponovno interesovanje javnosti jeste njegova najnovija promocija knjige u Sarajevu, koja je takođe protekla u znaku kontroverzi i sukoba.

U svom tekstu, Vukić je navela da kada novinar počne da deluje na način koji, kako kaže, narušava osnovne vrednosti jednog naroda, tada njegove tvrdnje moraju da budu predmet ozbiljne analize i odgovora, ali kroz argumente i činjenice, a ne kroz subjektivne napade.

Ona je istakla da je na internetu naišla na snimak Margetićevog gostovanja na srpskoj televiziji, gde je, promovišući svoju knjigu, izneo niz spornih tvrdnji i ocenio čitav narod na način koji je izazvao osudu.

Prema njenim rečima, Margetić je u tom nastupu iznosio stavove o raspadu Jugoslavije, navodeći da smatra da je to bila greška i da žali zbog sopstvenog učešća u tim procesima.

Govorio je i o političkim i ekonomskim posledicama tog perioda, tvrdeći da su pojedinci profitirali tokom tranzicije, kao i da društvo nije ostvarilo ono što se očekivalo u pogledu slobode i razvoja.

Vukić je ocenila da takve izjave odražavaju lično nezadovoljstvo i ogorčenost, a ne objektivnu analizu, naglašavajući da novinar mora jasno da razdvoji činjenice od ličnih stavova.

Posebno se osvrnula na njegove tvrdnje o istorijskim događajima i političkim odnosima, uključujući navode o dogovorima između tadašnjih lidera regiona, za koje je rekao da ih zasniva na informacijama koje je dobio od Borke Vučić.

U tekstu se ističe da bi takve ozbiljne tvrdnje morale da prođu temeljnu i nezavisnu proveru, što je osnovni princip profesionalnog novinarstva.

Vukić je takođe ukazala na to da Margetić iznosi široke i generalizovane optužbe, uključujući i tvrdnje o organizovanom kriminalu i uticaju različitih struktura na region, bez jasnih dokaza koji bi takve navode potvrdili.

Ona je podsetila i na njegovu raniju biografiju, navodeći da postoje presude i kontroverze koje su ga pratile tokom karijere, uključujući slučajeve vezane za poslovanje i odnos prema poverljivim informacijama.

Prema njenom mišljenju, istraživačko novinarstvo podrazumeva detaljno i odgovorno bavljenje činjenicama, dok u ovom slučaju, kako tvrdi, dolazi do mešanja ličnih stavova i javnih optužbi.

Vukić zaključuje da sloboda govora podrazumeva i odgovornost, ali i mogućnost da se na izrečeno odgovori, ističući da svako ima pravo da iznosi mišljenje, ali i da snosi posledice za izgovorene reči.

Podsetimo, Margetić je u novijim istupima optužio Bakira Izetbegovića za umešanost u ubistvo Nedžada Ugljena, što je dodatno podiglo tenzije u javnosti.

Nakon promocije knjige u Sarajevu, došlo je i do sukoba kada mu je prišao Edin Subašić, bivši pripadnik obaveštajnih struktura BiH, koji je godinama istraživao slučaj takozvanog „sarajevskog safarija“.

Tom prilikom je javno izneo stav da predsednik Srbije Aleksandar Vučić nije učestvovao u tim događajima, nakon čega je došlo do verbalnog, a potom i fizičkog sukoba sa Margetićem.