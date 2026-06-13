Bilo da koristite uređaj za fotografisanje, navigaciju, komunikaciju ili pretragu informacija, dugotrajna baterija postaje jedan od najvažnijih saveznika na putu.

Srećom, postoji nekoliko jednostavnih podešavanja koja mogu značajno da produže trajanje baterije i omoguće vam da bez brige koristite telefon tokom celog dana.

Uključite režim uštede energije

Kada znate da nećete imati pristup punjaču nekoliko sati, aktivirajte režim uštede energije. Ova opcija automatski smanjuje osvetljenost ekrana, ograničava rad aplikacija u pozadini i smanjuje potrošnju sistema.

Na većini telefona režim se može uključiti kroz brza podešavanja ili u meniju za bateriju.

Iskoristite prednosti adaptivne baterije

Moderni Android telefoni imaju funkciju adaptivne baterije koja prati vaše navike korišćenja i smanjuje potrošnju energije kod aplikacija koje retko koristite.

Na taj način telefon pametno raspoređuje resurse i štedi energiju bez uticaja na svakodnevno korišćenje.

Koristite tamni režim

Tamni režim može doneti primetnu uštedu energije, posebno na OLED i AMOLED ekranima. Pored toga što je prijatniji za oči u večernjim satima, omogućava i manju potrošnju baterije tokom dana.

Još jedan koristan trik jeste da skratite vreme automatskog zaključavanja ekrana kako ekran ne bi ostajao uključen duže nego što je potrebno.

Ograničite rad aplikacija u pozadini

Mnoge aplikacije nastavljaju da rade čak i kada ih ne koristite. One sinhronizuju podatke, proveravaju obaveštenja i koriste internet vezu, što dodatno opterećuje bateriju.

U podešavanjima telefona možete proveriti koje aplikacije troše najviše energije i ograničiti njihov rad u pozadini.

Preuzmite sadržaj unapred

Ako planirate putovanje, preuzmite mape, muziku, filmove ili dokumenta za oflajn korišćenje. Konstantno strimovanje sadržaja i korišćenje mobilnog interneta značajno povećavaju potrošnju baterije.

Ovaj jednostavan korak može produžiti autonomiju telefona za nekoliko dodatnih sati.

Isključite glasovne asistente kada vam nisu potrebni

Opcije poput glasovne aktivacije „Hej Gugl“ ili sličnih funkcija neprekidno osluškuju komande putem mikrofona.

Iako je potrošnja relativno mala, tokom celog dana može imati primetan uticaj na trajanje baterije. Ukoliko vam glasovni asistent nije potreban, privremeno ga isključite.

Isključite funkciju Always On Display

Prikaz sata i obaveštenja na zaključanom ekranu deluje praktično, ali konstantno koristi deo energije.

Tokom putovanja, kada je svaki procenat baterije važan, isključivanje ove opcije može doprineti dužem radu uređaja.

Kontrolišite lokacijske usluge

GPS je jedan od najvećih potrošača energije. Lokaciju ostavite uključenu samo za aplikacije kojima je zaista potrebna, poput navigacije.

Društvene mreže, igre i druge aplikacije često koriste lokaciju u pozadini, iako vam ta funkcija nije neophodna.

Zaštitite telefon od visokih temperatura

Baterije ne podnose ekstremne temperature. Tokom leta telefon nemojte ostavljati na direktnom suncu, u automobilu ili na vrućim površinama.

Prekomerno zagrevanje ne samo da ubrzava pražnjenje baterije već može trajno smanjiti njen kapacitet.

Uz nekoliko jednostavnih podešavanja i malo planiranja, možete značajno produžiti trajanje baterije i bez stresa uživati u putovanju, fotografisanju i svim avanturama koje vas očekuju.