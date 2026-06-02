"Nećemo držati samo obične političke govore, već ćemo dati i određene mere i određena obećanja i govoriti i o nekim personalnim rešenjima, govoriti i o svim važnim stvarima koje građane Srbije interesuju, te ih pozivam da dođu u Beograd. Ne znam da li su odredili mesto, ali čuće ljudi, najverovatnije na platou ispred Narodne skupštine Srbije", rekao je Vučić gostujući u emisiji "Ćirilica" na TV Prva.

On je građanima Srbije poručio da slede veliki i važni paketi koji će omogućiti poboljšanje životnog standarda, kao i da slede velike i teške odluke za poboljašanje obrazovnog sistema u Srbiji.

"Slede velike odluke i u zdravstvenom sistemu, kako i šta da postavimo suštinski, za mnogo više brige za ljude, za mnogo više pažnje koje moramo ljudima da posvetimo. Sledi ono što nabavljamo za našu armiju, jer to je preduslov da bismo mogli da postojimo kao slobodna i nezavisna zemlja i ljudi će moći da vide deo toga za Vidovdan, što nikada u upotrebi u Srbiji nisu mogli da vide", rekao je Vučić.

Poručio je da kao zemlja moramo da se ujedinimo makar oko nekih ključnih ciljeva, da želimo da vidimo našu ekonomiju da bude još bolja, da još brže idemo napred.

"Da probamo da se ujedinimo, da ujedinimo Srbiju i da gledamo kako zemlja da nam ide napred. I to je moja najvažnija poruka. Sve drugo, mi ćemo savladati. Neće biti skoro kraja između Ukrajine i Rusije, neće biti lako da se reše svi problemi oko Amerike i Irana. Biće još mnogo problema u svetu i zato moramo pažljivo i da mirno, odnosno da na najbolji način upravljamo tim srpskim brodom i da ga uvedemo u mirnu luku", kazao je Vučić.