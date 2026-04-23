Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ponovo je uzburkao javnost objavom na društvenim mrežama, gde je prikazao dramatičnu razliku između nekadašnjeg izgleda savskog priobalja i današnjeg modernog kompleksa Beograd na vodi.

Na fotografijama koje je podelio vidi se transformacija prostora koji je nekada bio zapušten i zanemaren, u savremeni urbani deo grada koji danas važi za jedno od najprepoznatljivijih mesta u prestonici.

Uz objavu, Vučić je poslao snažnu poruku o veri, radu i istrajnosti:

„Ja verujem u snove.

Ja verujem u rad i posvećenost.

Kada sanjaš velike snove i kada želiš da ih ostvariš, ima milion prepreka, ima milion onih koji hoće da te zaustave, ali, na kraju, slava pripada onima koji su u ringu, onima koji se bore za svoje ideale, za svoje snove, a moji snovi su samo najbolje za građane Srbije.“

Ova poruka, kako se može videti po reakcijama, brzo je privukla pažnju i izazvala brojne komentare, dok su fotografije „nekad i sad“ dodatno podgrejale priču o razvoju i promenama koje su obeležile poslednju deceniju.

Za jedne simbol napretka i modernizacije, za druge tema rasprave — ali jedno je sigurno: slika savskog priobalja danas i nekada nikoga ne ostavlja ravnodušnim.