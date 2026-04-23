Kako se saznaje, Kišjuhas je zaustavljen na graničnom prelazu nakon što je kontrolom njegovog prtljaga otkrivena neprijavljena roba velike vrednosti - a roba su razne vrste seksualnih igračaka!



Iako su privatne sklonosti pojedinaca njihova lična stvar, ovaj slučaj prevazilazi okvire privatnosti zbog količine i vrednosti pronađene robe koja ukazuje na klasičan pokušaj šverc, piše Kurir.

U koferu novosadskog profesora pronađen je čitav arsenal seksualnih pomagala:



* Više vibratora različitih oblika i dimenzija

* Japanske kuglice i specifični stimulatori

* Profesionalna BDSM oprema za vezivanje, dominaciju i mazohizam

Prema procenama, vrednost zaplenjene sado-mazo opreme iznosi više hiljada evra. S obzirom na to da roba nije prijavljena nadležnim carinskim organima, postavlja se pitanje da li je profesor Kišjuhas ovu opremu planirao za "ličnu upotrebu" ili je reč o preprodaji na crnom tržištu.

"Ništa od ovoga ne bi bilo sporno da roba nije pokušana da se unese ilegalno, čime je direktno prekršen zakon" navodi izvor pomenutog portala blizak istrazi.

Ko je Kišjuhas?

Podsećamo, Aleksej Kišjuhas (43) je redovni profesor na Odseku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Takođe je redovni kolumnista tabloida "Danas" od 2006. godine.

Dobitnik je Nagrade za najboljeg mladog istraživača Filozofskog fakulteta u Novom Sadu (2015) i Nagrade „Stanislav Staša Marinković“ za novinarsku hrabrost i posebne domete u istraživačkom i analitičkom novinarstvu (2016).

Kako će se ovaj "istraživački poduhvat" sa granice odraziti na njegovu profesorsku karijeru i ugled kolumniste, ostaje da se vidi.

POGLEDAJTE SNIMAK ZAPLENJENE ROBE: