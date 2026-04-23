Krompirova zlatica je jedna od najupornijih i najopasnijih štetočina u bašti. Ako se ne reaguje na vreme, može ozbiljno da smanji prinos krompira, a u težim slučajevima i potpuno uništi usev.

Nekada su baštovani morali svakodnevno da obilaze redove, okreću list po list i ručno skupljaju zlatice. Bio je to dug, zamoran i neprijatan posao, ali često jedini način da se sačuva rod.

Danas se sve više ljudi okreće prirodnim rešenjima umesto agresivnim hemikalijama, a jedan jednostavan domaći preparat posebno se izdvojio kao praktična pomoć u borbi protiv ove štetočine.

Prirodni sprej protiv krompirove zlatice

Jedan od najpoznatijih recepata među baštovanima je rastvor na bazi senfa i sirćeta. Sastojci su jeftini, lako dostupni i često ih već imate u kuhinji.

Iako ne uništava insekte trenutno, ovaj rastvor deluje tako što ih odbija i otežava razmnožavanje, čime se vremenom smanjuje broj larvi i odraslih jedinki.

Sastojci:

100 g senfa u prahu

10 litara vode

100 ml alkoholnog sirćeta

malo rendanog ili tečnog sapuna

Priprema:



U vodu se prvo dodaje senf i dobro se razmuti. Zatim se ubaci sirće i sapun, pa se sve ponovo promeša dok se ne dobije ujednačen rastvor.

Primena:

Biljke se prskaju, posebno donja strana listova gde se zlatice najčešće zadržavaju. Tretman se ponavlja na svakih 5 do 7 dana, kao i nakon kiše.

Pepeo kao prirodna zaštita

Drveni pepeo je starinski, ali i dalje vrlo koristan metod. Posipanjem po listovima i zemlji oko biljke rano ujutru, dok ima rose, pepeo se bolje zadržava i stvara prirodnu barijeru protiv insekata.

Dodatno, pepeo može blago obogatiti zemljište mineralima, pa ima i sekundarni efekat kao prirodna prihrana.

Biljni rastvori kao pomoć

Pored toga, koriste se i prirodni preparati od:

ljuske crnog luka

belog luka

duvana

Ovi rastvori ne daju brze rezultate, ali uz redovnu primenu mogu smanjiti broj štetočina u bašti.

Biljke koje prirodno odbijaju zlatice

Iskusni baštovani često sade i „zaštitne biljke“ uz krompir, koje svojim mirisom odbijaju insekte.

Najčešće se koriste:

neven

kadifica

beli luk

korijander

Na kraju, ključ kod borbe protiv krompirove zlatice nije jedno čudesno rešenje, već kombinacija redovnog nadzora, prirodnih preparata i preventivnih mera. Kada se sve to primeni zajedno, šteta može biti znatno manja, a usev mnogo sigurniji.