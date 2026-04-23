Blokader Dragomir Anđelković u emisiji na lažljivoj N1 priželjkivao je jeziv scenario predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Benito Musolini je likvidiran, Nikolaj Čaušesku je streljan, a Adolf Hitler se ubio hicem u glavu. Ovu trojicu blokader dovodi u vezu sa Aleksandrom Vučićem.

Ove sramne reči Anđelković je ponovio u istoj blokaderskoj emisiji u kojoj je već pominjao slučaj Čaušeskua i uporedio sa predsednikom Srbije.

- Kod vas na televiziji sam jednom bio i pomenuo Čaušeskua. Samo Čaušeskua, ništa više. Posle toga, posle par dana mi je u intervjuu Vučić odgovorio i rekao: "Anđelković hoće da me ubije i mene i celu porodicu" i njegovi mediji su pet dana po toj temi svim silama tukli, a ništa negativno u tom smislu nisam pomenuo. Samo da se Čaušesku preračunao se i pao, jer narod ima granice strpljenja. Znači, mislim da se Vučić uplaši kada čuje te stvari. Pad Musolinija. Šta se na kraju desilo sa Hitlerom? - rekao je Anđelković.