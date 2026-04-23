Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić regovala je na istup Pavla Grbovića na čelu blokaderskog PSG-a koji sebe nazivaju takozvanom "proevropskom alternativom".

- Jasna "proevropska" alternativa danas u Narodnoj skupštini nije glasala ni za jedan od "proevropskih" zakona, uključujući i Zakon o sprečavanju i suzbijanju trgovine ljudima i zaštiti žrtava! - napomenula je Brnabić.

Ona je istakla da nisu glasali čak ni za potvrđivanju Sporazuma između EU i Srbije o pridruživanju Republike Srbije zdravstvenom programu EU (EU4Health).

- Oni koji svako malo u Briselu, Strazburu, Berlinu i ostalim evropskim centrima kritikuju Srbiju i lobiraju za nikad oštrije rezolucije i nikad teže sankcije protiv Srbije, u istoj toj Srbiji vode politiku "nije nam u interesu da usvajamo evropske zakone", a očigledno im sada nije u interesu ni da glasaju za ratifikaciju različitih sporazuma između Srbije i EU. Toliko - istakla je Brnabić na društvenoj mreži Iks.

