Izbor šolje, prema ovom tumačenju, može biti ogledalo vaše unutrašnje prirode. Izaberite onu koja vam se najviše dopada i otkrijte koji dar, navodno, nosite u sebi.

Pogledajte još jednom ponuđene šolje i izaberite bez previše razmišljanja.

Ako ste izabrali šolju broj 4: Rođeni talenat za rešavanje problema

Vi ste osoba koja ne teži ekstremima, već stabilnosti i ravnoteži. Skromnost i smirenost vaše su glavne vrline, a sreća vam je najvažnija kada su vaši voljeni dobro i zajedno.

Vaš dar je kombinacija praktične inteligencije i izražene empatije. Ljudi vam veruju jer zračite smirenošću i sigurnošću. U stanju ste da pronađete rešenje i u najtežim situacijama, gde drugi odustaju, vi istrajavate.

Ako ste izabrali šolju broj 1: Čelična volja i neustrašivost

Vi ste borac koji uvek ide ka vrhu, ne iz sujete, već iz svesti o sopstvenoj snazi i vrednosti. Vaš trud i upornost se primećuju, a izdaju teško opraštate.

Vaš dar je izuzetna mentalna snaga i sposobnost da se podignete i nakon najtežih padova. Kada nešto odlučite, retko šta može da vas zaustavi.

Ako ste izabrali šolju broj 2: Nepokolebljiva istina

Porodica i bliski odnosi su vam centar sveta. Spremni ste da ih branite bez oklevanja, čak i u najtežim situacijama.

Vaš dar je iskrenost bez filtera. Ne podnosite laž i uvek birate istinu, čak i kada je neprijatna. Zbog toga vas neki teško prihvataju, ali vas istovremeno duboko poštuju.

Ako ste izabrali šolju broj 5: Intuicija i snažan osećaj za ljude

Primećujete detalje koje drugi često ignorišu i teško vas je prevariti. Imajući izražen osećaj za nepravdu, uvek reagujete kada nešto nije ispravno.

Vaš dar je snažna intuicija. Brzo prepoznajete neiskrenost i često ste korak ispred drugih u proceni ljudi i situacija.

Ako ste izabrali šolju broj 3: Bezuslovna ljubav

Za vas su ljubav, toplina i bliskost najvažnije vrednosti. Kako piše krstarica.rs, to znači da težite stabilnosti i stvaranju sigurnog, toplog doma.

Vaš dar je duboka i iskrena sposobnost da volite bez zadrške. Kada se vezujete, to je potpuno i predano, sa velikom toplinom i odanošću prema onima koje volite.