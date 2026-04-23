Vrana Tipi pokazuje svoju inteligenciju dok sortira boje. Čak je i brzo ispravila grešku.

Video je objavio zoo vrt u Činčinatiju, a ljudi nisu mogli da se načude.

U videu vrana sortira plastične posude po obliku i bojama. To radi vrlo brzo i sigurno, a brzo i ispravlja greške. Ispod videa je navedeno da jeTipi odgajena u ovom zoo vrtu, kao i da je veoma povezana sa ljudima koji brinu o njoj.

Inače, poznato je da su vrane među najpametnijim pticama na planeti. Mogu da rešavaju složene probleme, koriste alate, prepoznaju ljudska lica, pa čak i da ih pamte godinama!

