Ovo je objaviko ministar finansija Srbije Siniša Mali u objavi na društvenoj mreži Instagram:

"MMF će boraviti u Srbiji do 5. maja, povodom trećeg razmatranja aktuelnog nefinansijskog aranžmana u vidu Instrumenta za koordinaciju politika (PCI). Tokom posete ćemo razgovarati o aktuelnim makroekonomskim pokazateljima naše zemlje, reformama koje sprovodimo, realizaciji aktuelnog aranžmana, ali i o svim izazovima koji postoje u kontekstu globalnih dešavanja.



Inače, tokom prethodne nedelje sam boravio na Prolećnom zasedanju MMF-a i Svetske banke u Vašingtonu. Tom prilikom je naša delegacija imala čitav niz važnih susreta, sa zvaničnicima MMF-a, Svetske banke, tri renomirane kreditne rejting agencije, kao i sa brojnim investitorima.



U Vašingtonu smo razgovarali o našoj ekonomskoj politici, kao i o merama koje sprovodimo kako bi zaštitili svoju ekonomiju i građane u svetlu svetske energetske krize. Srbija je dobila brojne pohvale za mere koje smo preduzeli kako bismo sačuvali makroekonomsku stabilnost, a mi nastavljamo da, vodeći odgovornu ekonomsku politiku čuvamo naše javne finansije i životni standard građana Srbije", poručio je Mali.