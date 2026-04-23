Predsednik Demokratske stranke Srđan Milivojević našao se na udaru na društvenoj mreži Iks nakon što se poslanici njegove stranke nisu pojavili na sastanku opozicije.

DS je to obrazložio rečima da "svoje kapacitete usmerava na podršku studentskoj listi".

-Šta su kapaciteti DS o kojima Milivojević priča? Ozbiljno pitam, nije ironija - napisala je Riha na Iksu.

Blokaderski novinar Predrag Aleksandrić se nadovezao rečima:

-2% birača ako ih je i toliko ostalo.

Pokušaj dela opozicije da organizuje sastanak o nastupu na vanrednim parlamentarnim izborima obelodanio je veliko rasulo koje vlada u njihovim redovima.

Susret koji je sinoć organizovao lider Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić, i pre nego što se dogodio, pretvorio se u demonstraciju nesloge i međusobnog nepoverenja, jer su neki opozicionari ili odbili poziv ili bili zaobiđeni.

Naime, sastanku nisu prisustvovali predstavnici Demokratske stranke, lider novog DSS Miloš Jovanović je odbio poziv, a lider pokreta Kreni-promeni Sava Manojlović tvrdi da nema nikakve informacije o bilo kakvom sastanku.