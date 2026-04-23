Američka vojska presrela je najmanje tri tankera pod iranskom zastavom u azijskim vodama i preusmerava ih dalje od njihovih položaja u blizini Indije, Malezije i Šri Lanke.

Rojters je pod oznakom ekskluzivno objavio da su to sinoć saopštili izvori iz oblasti brodarstva i bezbednosti.

Podseća se da je Vašington uveo blokadu iranske pomorske trgovine, dok je Iran pucao na brodove kako bi ih sprečio da kroz Ormuski moreuz uđu u Persijski zaliv ili izađu iz njega.

Britanska agencija navodi da skoro dva meseca nakon što su SAD i Izrael započeli rat protiv Irana postoji malo naznaka nastavka mirovnih pregovora tokom krhkog prekida vatre.

Iranske zaplene brodova

Blokada Ormuskog moreuza poremetila je snabdevanje pomorskom rutom kojom stiže petina svetskih isporuka nafte i gasa, izazvavši globalnu energetsku krizu.

Američke snage su poslednjih dana zaplenile iranski teretni brod i tanker za naftu.

Iran je saopštio da je u sredu zaplenio dva kontejnerska broda koji su pokušavali da izađu iz Persijskog zaliva preko Ormuskog moreuza nakon što je pucao na njih i još jedan brod, što su prve zaplene oružanih snaga pod komandom Teherana od početka rata.

- SAD su poslednjih dana preusmerile najmanje još tri tankera za naftu pod iranskom zastavom - kazala su Rojtersu dva američka i indijska izvora iz oblasti brodarstva i dva ozapadna izvora iz oblasti pomorske bezbednosti.

Američka vojska nije odmah odgovorila na zahtev britanske agencije za komentar o presretanjima.

Supertankeri meta Amerike

Navodi se da je jedan od brodova bio supertanker "Dip si" koji je plovio pod iranskom zastavom i bio delimično natovaren sirovim naftom.

Prema podacima sajta za praćenje brodova "Marin trafik", ovo plovilo je poslednji put odaslalo signal transponderom kod obale Malezije pre nedelju dana.

Presretnut je i manji tanker "Sevin" koji može da preveze do milion barela sirove nafte, a takođe je plovio pod iranskom zastavom i bio opterećen sa 65 odsto kapaciteta.

Ovaj brod je poslednji put viđen kod obale Malezije pre mesec dana.

Navodi se da je takođe presretnut i supertanker "Dorena", treći brod koji je plovio pod iranskom zastavom, natovaren u punom kapacitetu sa dva miliona barela sirove nafte.

Po podacima "Marin trafika" i izvorima Rojtersa, on je poslednji put lociran kod obale južne Indije pre tri dana.

Pod pratnjom razarača američke mornarice

Centralna komanda (CENTCOM) američke vojske, zadužena za Bliski istok, u sredu je u objavi na društvenoj mreži X saopštila da je "Dorena" stavljena pod pratnju razarača američke mornarice u Indijskom okeanu nakon što je pokušala da prekrši blokadu.

Izvori Rojtersa su naveli da je moguće da su američke snage presrele i tanker "Derja" koji je plovio pod iranskom zastavom.

"USS Džerald R. Ford", američki nosač aviona i najveći ratni brod na svetu Foto: Shutterstock

Brod nije uspeo da istovari teret u vidu iranske nafte u Indiji pre nego što je američko izuzeće od kupovine iranske sirove nafte toj zemlji isteklo u nedelju.

Taj brod je poslednji put viđen kod zapadne obale Indije u petak.

Iz CENTCOM je saopšteno da je od početka američke blokade iranskih luka u Ormuskom moreuzu vojska SAD "naložila 31 brodu da se okrene ili vrati u luku".

Navedeno je da su većina brodova bili tankeri za naftu i da su "poštovali uputstva".

Izvor Rojtersa iz oblasti pomorske bezbednosti rekao je da američka vojska nastoji da presreće iranske brodove dalje od Ormuskog moreuza i u otvorenim vodama kako bi izbegla svaki rizik od plutajućih mina tokom ovih operacija.