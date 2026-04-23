U takozvanom „izazovu telepatskih blizanaca“, roditelji snimaju svoje jednojajčane blizance dok odvojeno odgovaraju na ista pitanja, a njihovi gotovo identični odgovori i pokreti oduševljavaju milione gledalaca.

Jedan takav snimak, koji je brzo postao viralan, objavila je influenserka Ali Smit. Njena objava sa blizancima, Romeom i Tedijem na Instagramu je prikupila više od 44 miliona pregleda.

U videu dečaci stoje sa suprotnih strana vrata kako ne bi mogli da se vide, dok im majka postavlja niz pitanja. Ono što je počelo kao zabavna igra ubrzo je postalo pravo iznenađenje, jer su se njihovi odgovori gotovo savršeno poklapali.

Snimak je prikupio više od tri miliona lajkova, a komentari su prepuni oduševljenja – mnogi korisnici su ga nazvali „najslađom stvari ikada“. Svoje iskustvo podelila je i jedna korisnica koja je i sama jednojajčana bliznakinja: „I ja sam jednojajčana bliznakinja, a sestra i ja živimo na različitim kontinentima. Mogu da potvrdim da će se ovakve stvari dešavati tokom celog njihovog života.“



Iako „telepatska“ povezanost između blizanaca nikada nije naučno potvrđena, stručnjaci nude nekoliko mogućih objašnjenja za ovakve neverovatne podudarnosti. Kao ključne faktore ističu odrastanje u istom okruženju, slične obrasce ponašanja koji se razvijaju vremenom, kao i izuzetno jaku emocionalnu vezu, piše Times of India.

Na kraju, čini se da ovaj popularni izazov nije toliko o dokazivanju natprirodnih sposobnosti, koliko o slavljenju bliskosti među ljudima. Za roditelje, ovakvi trenuci predstavljaju dragocenu priliku da zabeleže i sačuvaju posebnu vezu koju njihova deca grade od najranijeg detinjstva.