Dok pojedini mediji pokušavaju da stvore sliku globalnog haosa i potpunog kolapsa avio-saobraćaja, očigledno je da istina ponovo nije prioritet – već senzacionalizam i širenje straha.

Portal Nova.rs objavio je tekst u kojem sugeriše da je „globalni kolaps na pomolu“, navodeći da avio-kompanije podižu cene i otkazuju letove. Međutim, ono što upadljivo izostaje iz njihovog narativa jeste ključna činjenica – nacionalni avio-prevoznik Srbije, Air Serbia, i dalje funkcioniše stabilno i leti u punom kapacitetu.

Ignorisanje činjenica

U moru dramatičnih naslova i pokušaja da se situacija predstavi kao alarmantna, Nova.rs ne nalazi za shodno da informiše građane Srbije da domaća avio-kompanija nesmetano obavlja svoje operacije.

Letovi se realizuju bez zastoja, linije funkcionišu, a putnici svakodnevno koriste usluge Air Serbia bez ikakvih problema.

Upravo ta činjenica baca potpuno drugačije svetlo na tvrdnje o navodnom „globalnom kolapsu“.

Realnost je drugačija

I dok se u naslovima govori o krizi i kolapsu, realnost je daleko mirnija – avio-saobraćaj funkcioniše, a Srbija ima stabilnog nacionalnog prevoznika koji nastavlja da radi bez prekida.

Zbog toga se postavlja pitanje – da li je cilj informisanje ili manipulacija percepcijom javnosti?