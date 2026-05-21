Sada ću da vam predočim još jedan primer medijskog beščašća na Novoj S i na Forbsu, započinje analitičar Uroš Piper.

- Evo šta su oni danas pisali povodom poslovanja kompanije Air Srbija. Naslov na Forbsu, koji prenosi N1, je: „Šta se krije iza saopštenja o najvećim prihodima u istoriji Air Srbije? Još jedna milijarda za otkazane letove.“ I sad, naravno, svaki čitalac kada bi to pročitao rekao bi da je kompanija radila u minusu, da postoje neki problemi, itd. A onda u tekstu se navodi prihod u 2025. godini od 720 miliona evra za Air Srbiju. 720 miliona evra. A u naslovu im stoji da je dato milijardu dinara za otkazane letove, što u svakoj kompaniji u svetu postoji.

- Ali da se mi vratimo i da vidimo koliki su i kakvi bili prihodi ili rashodi kada su blokaderi vodili tadašnji JAT od 2008. do 2012. godine. Gubici JAT-a bili su 175 miliona evra. A ukupni gubici, kada se doda i koliko se duguje dostavljačima, NIS-u, Aerodromu Beograd, dobavljačima i nekim drugim stranim poveriocima, je bilo 300 miliona evra - ističe on.

- Znači, sada država Srbija 2026. godine ima prihod od svoje avio-kompanije preko 700 miliona evra na godišnjem nivou. A dok su blokaderi vodili, bilo je 300 miliona rashoda. E, to vam je crno-bela Srbija, u bukvalnom smislu te reči. Crna Srbija koju su oni ostavili 2012. godine.

- Ali za Forbs i za N1 je sve obrnuto. Kad postoji dobitak kompanije, kada postoji prihod, oni će reći da postoji rashod. I to je ono što su oni: lažovi i bitange, u bukvalnom smislu, medijske bitange. Verujem i nadam se da će nove gazde tih medija uskoro doneti prave promene i da više nećemo gledati ljude koji sada vode te medije na tim pozicijama - zaključuje analitičar.