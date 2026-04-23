Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se povodom izjave budućeg premijera Mađarske Petera Mađara, koji je govorio o jačanju odnosa sa susednim državama i podsetio na zajedničku istoriju iz vremena Austrougarske monarhije.

Vučić je istakao da takve poruke ne vidi kao pokušaj vraćanja nekih starih imperijalnih ideja, već kao političku i ekonomsku realnost koju treba sagledati trezveno.

„Ne mislim da je to vraćanje imperije. Mađarska je najviše napredovala nakon austrougarske nagodbe. Vidim da u Briselu insistiraju na tome“, rekao je Vučić nakon otvaranja novog proizvodnog pogona u Paraćinu.

Predsednik se osvrnuo i na nedavni razgovor sa Mađarom, naglasivši da Srbija neće menjati svoj spoljnopolitički kurs kada su u pitanju odnosi sa susedima.

„Što se našeg razgovora tiče, niti menjam prijatelje niti bilo šta drugo. Naš je interes da imamo dobre odnose sa Mađarskom. Razgovor je bio bolji nego što sam očekivao, nije bilo neprijatnih tonova“, poručio je Vučić.

On je podsetio da između dve zemlje postoji niz važnih projekata i ekonomskih veza koje dodatno učvršćuju saradnju.

„Imamo mnogo projekata. Oni pokušavaju da postanu vlasnici NIS, Mađarska dobija gas preko Srbije, nisam pomenuo prugu, mnogo toga nas vezuje. Dobro je da imamo najbolje moguće odnose. Srećan sam kao odgovoran čovek tonom koji je uspostavljen“, dodao je predsednik.

Sa druge strane, Peter Mađar je naglasio da želi dodatno da ojača odnose Mađarske sa Austrijom, podsećajući na istorijsku povezanost dve zemlje.

„Nekada smo delili jednu zemlju, a Austrija je ključni ekonomski partner Mađarske. Želeo bih da ojačam odnose između Mađarske i Austrije iz istorijskih, ali i kulturnih i ekonomskih razloga“, rekao je Mađar.

Izjava budućeg premijera otvorila je pitanje budućih odnosa u regionu, ali je poruka iz Beograda jasna — Srbija ostaje posvećena stabilnim i snažnim vezama sa Mađarskom.