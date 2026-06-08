Problemi između stanodavaca i podstanara neretko prerastu u ozbiljne sporove, posebno kada se u celu priču uključe sudski postupci, dugotrajni procesi i borba za povratak kontrole nad sopstvenom imovinom.

Sa jednom takvom situacijom, prema sopstvenim navodima, suočio se hrvatski influenser Marco Cuccurin, koji je na društvenim mrežama podelio detalje višegodišnjeg spora sa bivšom podstanarkom. On tvrdi da mu je žena koja je iznajmljivala stan u Puli nanela veliku materijalnu štetu i godinama mu onemogućavala pristup nekretnini.

U video-snimcima objavljenim na TikToku, influenser je prikazao stanje stana nakon što je ponovo uspeo da uđe u njega, iznoseći tvrdnje o događajima koji su, kako kaže, obeležili prethodnih nekoliko godina njegovog života.

Na početku obraćanja pratiocima detaljno je opisao okolnosti koje su dovele do spora, navodeći da je proces povratka nekretnine bio dugotrajan i iscrpljujući.

"Podstanarka s lažnim imenom uništila mi je stan i prevarila me", poručio je Marko.

"Od tada nam više nije dala da uđemo"

Govoreći o periodu tokom kojeg nije mogao da raspolaže svojom imovinom, influenser je naveo da je bio potpuno onemogućen da pristupi stanu.

"Više od godinu dana uopšte nisam imao pristup svom stanu. U stanu sam čak našao zastrašujuće poruke jer se ona s nekim tajno nalazila u stanu kad nas tamo nije bilo", rekao je.

Prema njegovim rečima, problemi su počeli nakon odluke da se stan renovira. Tada su zamenjeni ulazna vrata i prozori, a ključevi su ostavljeni podstanarki. Prisećajući se trenutka za koji smatra da je bio prekretnica u čitavom slučaju, Marko je objasnio kako je došlo do situacije u kojoj više nije mogao da uđe u sopstvenu nekretninu.

"Jednom prilikom, jedva sam je nagovorio da promenimo ulazna vrata i prozore. Mene nije bilo u Puli, tata je otišao i majstori su sve ključeve ostavili njoj. Od tada se, ljudi moji, zaključala i više nam nije dala unutra", ispričao je.

Iako priznaje da je došlo do propusta, smatra da odgovornost ipak snosi podstanarka.

"Tati se dogodio propust, ali kriva je žena koja očigledno nije normalna", kazao je.

U stanu ga dočekao haos

Nakon što je konačno uspeo da ponovo zakorači u stan, tvrdi da ga je dočekao prizor koji ga je ostavio bez reči.

Opisujući stanje nekretnine, rekao je da je morao gotovo sve da uređuje iznova.

"Ljudi moji mene je tamo dočekalo kilo bubašvaba i prljavštine. Dotična gospođa koja je bila u najmu nije brinula o stanu, zaprljala ga je i uništila celog, tako da sam sve morao da uredim ispočetka", rekao je.

Dodao je i da stan za njega ima posebnu emotivnu vrednost jer ga vežu uspomene na porodicu.

"To je stan u kom sam provodio vikende sa svojom bakom", dodao je.

Kako navodi, nakon što je podstanarka promenila broj telefona i prestala da odgovara na pozive, odlučio je da pomoć potraži od nadležnih institucija. Nakon što se obratio policiji i advokatici, saznao da situacija nije jednostavna za rešavanje.

"Pozvao sam policiju, aktivirao sam i svoju advokaticu, a policija mi je rekla da smo u Evropskoj uniji, da oni jednostavno ne mogu ženu da izbace iz stana i ostave je na ulici", prepričao je.

"Ne znam ni kom mi je bio u stanu"

Posebno ga je, kako tvrdi, uznemirilo ono što je usledilo kada je policija pokušala da proveri identitet žene. Govoreći o tom trenutku, rekao je da je tada shvatio koliko zapravo malo zna o osobi koja se nalazila u njegovoj nekretnini.

"Najgore od svega, u policiji, kad su pretražili pod imenom i prezimenom kojima se nama predstavila, nisu našli nijedan podatak o toj osobi. Rekli su da ta osoba u Hrvatskoj, tačnije u Puli, ni ne postoji. To je trenutak kad sam ja shvatio da ni ne znam ko mi je u stanu, šta radi u stanu, a realno ni koje su njene namere", rekao je.

"Htela je da uzme sve od nas"

Tokom jednog od poslednjih razgovora sa podstanarkom, tvrdi da mu je otkrila šta je želela da postigne. Prema njegovim rečima, njene izjave dodatno su ga uznemirile.

"Na jednom od zadnjih poziva na kom sam se čuo s njom, rekla mi je da je njena namera bila da se uda za mog dedu i da nasledi sve od nas. Čitaj, naravno, da nas pokrade i da nam uzme sve", ispričao je influenser.

Govoreći o pravnim koracima koje je preduzimao, naveo je da ni pokušaji prisilnog iseljenja nisu doneli željeni rezultat.

"Moja advokatica je slala više naloga koje je onda dotična morala da potpiše, ali je svaki put odlučila da ne otvori vrata i ja tako nisam mogao legalno da uđem u stan", objasnio je.

"Ostao sam u šoku"

Dodao je da je policija više puta izlazila na teren, ali da bez odgovarajuće sudske odluke nije mogla da reaguje. Zbog svega što se dogodilo, kaže da je izgubio poverenje u sistem zaštite vlasnika nekretnina.

"Ostao sam u šoku jer sam shvatio da kao vlasnik stana uopšte nisam zaštićen zakonom", požalio se on pa dodao da je tek kasnije otkrio da žena uopšte nije iz Hrvatske nego iz Slovenije.