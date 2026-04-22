Predsednik Evropskog pokreta u Srbiji Radomir Diklić podsetio je da je Vladan Đokić sam rekao da on sada jeste spreman da, ukoliko se to od njega traži, prihvati neke političke funkcije.

"Prema tome, čovek ništa ne krije. E sad, ovo je bila prilika, ne kažem ja da to nije slučajno što se on pronašao u Briselu, nije. Bila je prilika da se sretne sa komesarom za proširenje u danu kada se ceo dan se samo bavimo Martom Kos", kaže Diklić.

Ovo je potvrdio i Miloš Bešić, profesor Fakulteta političkih nauka.

"Pozvali su gospodina Đokića i oni šalju time vrlo važne poruke: 'Mi hoćemo da razgovaramo sa nekim ko je alternativa ovoj vlasti.' Ovog trenutka mi vidimo gospodina Đokića. Pa jeste politička poruka", ocenio je Bešić.

Vesti o sastanku rektora sa Martom Kos podelili su i blokaderi Davud Delimuđac i Pavle Cicvarić.