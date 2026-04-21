Obraćanje predsednika Vučića

"Za mene je posebna čast što mogu da vam se obratim. Želim da ukažem na nekoliko podataka. Nemačka je ubedljivo najveći spoljnotrgovinski partner Srbije. Srećan sam što imamo 87% pokrivenost uvoza izvozom. I to zahvaljujući nemačkim kompanijama koje su ulagale u našu zemlju, i jer su u lancu snabdevanja."

"Nisam slučajno mnogo puta govorio da kada se Nemačka zakašlje mi u Srbiji dobijemo upalu pluća."

"2014. su nemačke kompanije zapošljavale između 17-24.000. Danas preko 80.000 ljudi."

"Srbi vole da rade u nemačkim kompanijama jer znaju da ostaju dugo."

"Uvek pažljivo slušam reči ljudi iz nemačkog rukovodstva, kao i reči ambasadorke Konrad. Razumem primedbe, sa nekim sa saglasan. Sva vaša kritička pitanja su dobrodošla. Možda bismo i mi imali neka kritička pitanja, ali ćemo ih ostaviti za drugu priliku."

"Ne mogu da podnesem činjanicu da ne možemo da rešimo problem u Kostolcu sa KFC. Lično ću da se postaram da bude rešen."