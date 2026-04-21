Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obavio je telefonski razgovor sa novim premijerom Mađarske Peterom Mađarom, što predstavlja prvi kontakt dvojice lidera nakon nedavnih političkih promena u toj zemlji.

Ovaj razgovor dolazi neposredno nakon parlamentarnih izbora u Mađarskoj, na kojima je stranka „Tisa“, predvođena Peterom Mađarom, ostvarila ubedljivu pobedu.

Time je, posle dugogodišnje političke dominacije, došlo do značajne promene na čelu mađarske vlasti, jer je Viktor Orban, nakon 16 godina na vlasti, prešao u opoziciju.

Razgovor Vučića i Mađara ocenjuje se kao važan prvi korak u uspostavljanju komunikacije između Srbije i nove mađarske vlade.

Iako detalji razgovora za sada nisu zvanično saopšteni, činjenica da je do kontakta došlo ubrzo nakon izbora ukazuje na spremnost obe strane da nastave saradnju i održe stabilne odnose između dve zemlje.

Ovaj prvi dijalog dolazi u trenutku kada se očekuje definisanje novih političkih pravaca u Mađarskoj, ali i nastavak regionalne saradnje u kojoj su Srbija i Mađarska prethodnih godina imale značajnu ulogu.

U narednom periodu biće jasnije u kom pravcu će se razvijati odnosi između Beograda i Budimpešte, nakon ove političke promene na vrhu mađarske vlasti.