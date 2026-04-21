Sednica Narodne skupštine Srbije danas je potpuno izmakla kontroli u trenutku kada je poslanica Ivana Rokvić iz Narodnog pokreta Srbije – Novo lice izgovorila šokantnu i vulgarnu rečenicu koja je zaledila sve prisutne.

U jeku rasprave, Rokvić je za Milenka Jovanova rekla:

„Milenko je*e, ne vadi“, čime je izazvala muk u sali, a zatim i burne reakcije poslanika sa svih strana.

Ovakav rečnik u najvišem zakonodavnom telu države mnogi su ocenili kao presedan koji dodatno urušava ugled institucije i pokazuje koliko je opozicija otišla u ekstrem.

Nije prvi put — niz incidenata iza nje

Ovo nije prvi put da se ime Ivane Rokvić vezuje za skandale i incidente. Još u junu, ona je, nasrnula na studente koji su se nalazili ispred Skupštine i tražili da im se omogući normalno pohađanje nastave.

Nakon tog događaja, pozvala se na poslanički imunitet, čime je izbegla ozbiljnije posledice, ali su pitanja o njenom ponašanju ostala bez odgovora.

Priče koje dodatno šokiraju javnost

U javnosti se već duže spekuliše i o njenom ponašanju van skupštinske sale — od nošenja skupocenog „Roleksa“, do toga da sa sobom nosi nož!